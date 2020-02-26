Bergüzar Korel: Şu halimle sana bedduanın en büyüğünü ediyorum

Bir yandan yeni çıkardığı albümle gündemde olan Bergüzar Korel, bir yandan da sosyal medya paylaşımlarıyla haber oluyor. Kimi zaman karnı burnunda pozlarla takipçilerinin karşısına çıkan Korel, kimi zaman da son derece önemli bir uyarı için kullanıyor sosyal medya hesabını… Sıkı bir hayvansever olan ve onlara yapılan şiddet olaylarını da son derece sert bir dille eleştiren Korel bu defa da zehirlenmiş bir sokak köpeğinin görüntüsü üzerinden tepkisini ortaya koydu. Instagram hesabının hikaye kısmından sert bir not paylaşan Bergüzar Korel şu ifadeleri kullandı:

“Bunu yapana ne söyleyeyim? Allahım tez zamanda bu canlara çektirdiğinizin cezasını versin size! Şu hayvanların alacağı nefese tahammül edemeyen mahluk şu halimde sana bedduanın en büyüğünü ediyorum, dilerim tez zamanda seni bulsun!”