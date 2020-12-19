Bergüzar Korel ve Hatice Şendil SMA hastası çocuk için 6 saat canlı yayın yaptı

Bergüzar Korel ve Hatice Şendil SMA hastası çocuk için 6 saat canlı yayın yaptı

Hatice Şendil ve Bergüzar Korel, dün akşam SMA hastası Poyraz Ali'nin ilacının parasını toparlayabilmek için Instagram'dan 6 saat canlı yayın yaptı.

Oyuncu Bergüzar Korel ve oyuncu Hatice Şendil, Spinal Musküler Atrofi (SMA) tip 1 hastası 3 yaşındaki Poyraz Ali’nin gen tedavisini tamamlayan Zolgensma ilacının ücretini toparlayabilmek için Instagram’dan canlı yayıp bağış topladı.

ÜNLÜ İSİMLER BAĞIŞ TOPLAMAK İÇİN SIRAYA GİRDİ

Dünyanın en pahalı ilacı olarak Zolgensma’nın parasının toplanması için Pelin Karahan, Kerem Bursin, Hande Erçel, Kaan Yıldırım, Merve Dizdar, Halit Ergenç, Miray Daner, Birce Akalay, Fahriye Evcen, Onur Büyüktopçu, Furkan Palalı, Boran Kuzum, Demet Özdemir, Alina Boz, Aslı Enver ve Esra Erol gibi birçok ünlü isim harekete geçti.

Sıra sıra canlı yayına konuk olan ünlü isimler, hem bağış yaptı hem de hayranlarından destek bekledi.



SMA tip 1 hastası olan Poyraz Ali’nin (3), hayatı 1.5 kiloya bağlı. Çünkü onun, dünyanın en pahalı ilacı olarak bilinen ve eksik olan gen tedavisini tamamlayan ‘Zolgensma’ ilacı alabilmesi için kilo almaması gerekiyor. Çocuklarda 13,5 kiloya kadar uygun görülen ilacı Poyraz Ali’nin kullanabilmesi için şu anda olduğu 12 kilodan tek gram bile fazla kilo almaması gerekiyor.





