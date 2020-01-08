Bergüzar Korel’den albüm müjdesi

Yurt dışından gelen kuzeni ile birlikte AVM’ye gelen başarılı oyuncu, geçtiğimiz günlerde vizyona giren ‘Judy ‘ filmini izledi. Filmi gayet başarılı bulduğunu söyleyen Korel, sevenlerine de müjdeyi verdi. Yılbaşı özel programında yeni albümünün 2020 yılında sevenleriyle buluşacağı müjdesini veren Korel, bu kez tarihini de açıkladı. Şubat ayının ikinci haftasında müzik marketlerdeki yerini alacak albümü için şimdiden oldukça heyecanlı olduğunu da sözlerine ekledi. Her zamanki mütevazı içten ve samimi halleri ile dikkat çeken Bergüzar Korel, ayrıca doğal güzelliği ve sadeliği ile de göz kamaştırdı.