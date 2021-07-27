Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
Sözcü PlusProfil
© 2021 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Bergüzar Korel’den çocuklarının fotoğraflarını çekenlere tepki

Şu sıralar üçüncü kez annelik heyecanı yaşayan Bergüzar Korel, çocuklarının izinsiz fotoğraflarını çekenlere tepki gösterdi: Sosyal medya hesabından paylaşım yapan oyuncu "Buna hakkınız olmadığını bilin artık" dedi.

Güncellenme: 10:08, 27/07/2021
Hayat HaberleriMagazin
Bergüzar Korel’den çocuklarının fotoğraflarını çekenlere tepki

Meslektaşı Halit Ergenç ile evli olan oyuncu Bergüzar Korel, sosyal medya hesaplarından çocuklarıyla paylaşım yapmamayı tercih ediyor. Ancak çocuklarının tatil beldesindeki vatandaşlar tarafından videolarının çekildiğini gören oyuncu, isyan etti.

Instagram hesabından paylaşım yapan Korel, şu ifadeleri kullandı:

“Günler önce ailecek gittiğimiz plajda, basındaki arkadaşlar hassasiyetimizi bilip çocuğumuzu çekmemiş ve yayınlamamışken, halktan bir çok insanın Han ve Ali’nin bir sürü videosunun programlarına servis edildiğini ilettiler bize. Halka açık bir yerde basın tarafından çekilen fotoğraf ya da videomuza hiçbir şey diyemem. Ama işleri bu olmasına rağmen, çocuğumuzun fotoğrafını, videolarını yayınlamayan bu sağduyulu arkadaşlarımızın tam tersine hangi his ile acaba bizim çocuklarımızın videoları çekilip yollanıyor bu sayfalarda inanın anlamıyorum.”

“HİÇBİR ÇOCUĞA İZİNSİZ DOKUNMAYIN””

“Nasıl bir tatmin duygusudur bu? Fark edip uyarıda bulunduğumda ise ne yanlış anlamışlığım kalıyor, ne ben kimim ki ne sanıyorum kendimi naletliğim. Bu çok ciddi bir mesele. Hiç ir çocuğa izinsiz dokunmayın. Fotoğrafını videosunu çekmeyin. Buna hakkınız olmadığını bilin artık.”

İlginizi ÇekebilirBergüzar Korel takipçilerini uyardı: İstismarcıların tatmin aracı...Bergüzar Korel takipçilerini uyardı: İstismarcıların tatmin aracı...İlginizi ÇekebilirBergüzar Korel sitem ederek çağrıda bulunduBergüzar Korel sitem ederek çağrıda bulunduİlginizi ÇekebilirBergüzar Korel bebeğinin cinsiyetini açıkladıBergüzar Korel bebeğinin cinsiyetini açıkladı
Berguzar Korel Halit Ergenç hamile Instagram internet oyuncu sosyal medya tatil
Yayınlanma Tarihi:09:56,