Bergüzar Korel’den hamilelik paylaşımı: 30 haftayı devirdik

Kendisi gibi oyuncu olan Halit Ergenç ile 2009 yılında dünyaevine giren Bergüzar Korel, oğlu Ali’den sonra ikinci kez anne olmak için gün sayıyor. Aktif kullandığı sosyal medyada dönem dönem hamileliğiyle ilgili paylaşımlar yapan ve “Bir oğlumuz var, bir de kız bebek duygusunu tadarsam şahane olur” diyen Korel yine erkek çocuk bekliyor.

Korel dün hamilelik süreciyle ilgili yeni bir paylaşım daha yaptı. 7 ayı geride bırakan 37 yaşındaki oyuncu, eşi Halit Ergenç ile fotoğrafını “30 haftayı devirdik be ortak!” diyerek kalp emojisiyle paylaştı. Çiftin mutlu pozuna 200 binden fazla beğeni geldi.