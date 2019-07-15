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Bergüzar Korel’den imaj göndermeli satırlar!
Bergüzar Korel’den imaj göndermeli satırlar!
Oyuncu Bergüzar Korel su altında çekilmiş fotoğraflarını, yaza damga vuran 'kısa saçları' üzerinden yaptığı esprili satırlarla paylaşmayı tercih etti.
Magazin 15 Temmuz 2019 - 11:08

Halit Ergenç ile evli olan Bergüzar Korel, yaz aylarını her zaman olduğu gibi ailesiyle birlikte Çeşme Alaçatı’da geçiriyor. Son dönemlerde Instagram’dan sık sık paylaşım yapan ünlü oyuncu, geçtiğimiz gün de mayolu bir pozunu hikayeler kısmından paylaşmıştı.

KISA SAÇ GÖNDERMESİ YAPTI

Bergüzar Korel, son olarak ise denizin içinde çekilen fotoğraflarını magazin programlarında uzun uzun konuşulan kısa saçlı görüntüsü üzerinden yazdığı satırlarla paylaştı. Önemli olanın hayattan keyif almak olduğunun altını çizen Korel şunları yazdı:

“Saçlarını uzat böyle çok çirkinsin! Kısa saç sana hiç yakışmadı! Neden saçlarını kestirdin? Uzun saçlı daha güzelsin! Saç diyorum! Saçlarını uzat! UZAT! SAÇ! Hayat sana güzel tabi! SAÇINI UZAT! Niye mayo giyiyosun? Saçını uzat! Bi de gömlek giy! Ama arada muhakkak saçını uzat! Hiç yakıştıramadık sana! Ne saçı, Ne mayoyu, Bu arada bir şey söyleyeceğim… Kısa saç sana hiç yakışmadı. Saçını uzat. Sizi yormayayım dedim oy benim güzellerim”

Son güncelleme: 11:09 - 15.07.2019
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