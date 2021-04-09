Bergüzar Korel’den ücretsiz reklam

Instagram’da 1,8 milyon takipçisi olan oyuncu Bergüzar Korel, küçük işletmeci kadınlara sürpriz yaparak büyük bir destek projesi gerçekleştirdi.

3 bine yakın hesap arasından gıda, kıyafet, aksesuar, oyuncak gibi ürünler üreten 10 küçük işletme sahibi kadın belirlendi. Seçimlerde işletmelerin reklam faaliyetine ihtiyaç duyacak kadar küçük olması, ürettikleri ürünlerin kalitesi, sosyal bir fayda amacı gütmesi gibi kriterler belirleyici oldu.

Her bir işletmeci kadının ürünleri için ayrı ayrı çekimler yapmak üzere kamera karşısına geçen 38 yaşındaki oyuncu, el emeğiyle geçinen kadınlara destek oldu.

“BU KÜÇÜK İŞLETMELERDEN ALIŞVERİŞ YAPALIM”

Oyuncu, projeyle ilgili şunları söyledi:

“Kadınlardan güç ve ilham alıyorum, bir kadın olarak sizinle gurur duyuyorum. El emeği göz nuru birçok işler yapıyorlar. En çok zorlandıkları şeylerden birinin etkili reklam yapmak olduğunu fark ettim. Bu zor dönemde canla başla üreten, çalışan kadınları gördükçe çok mutlu oluyorum. Bu küçük işletmelerden alışveriş yapalım.”