Bergüzar Korel’den Vatanım Sensin TBT’leri…

Yayınlandığı 2016-2018 yılları arasında büyük bir seyirci kitlesini ekranları karşısına çeken Vatanım Sensin dizisinin başrol oyuncularından Bergüzar Korel, Instagram üzerinden her perşembe günü yapılan TBT gününe özel bir paylaşımda bulundu.

Dizinin zorlu set ortamına dair paylaşımlara imza atan Korel, dizideki rol arkadaşlarıyla birlikte göründüğü bazı sahnelerin karelerini paylaştı ve üzerine düştüğü notlarla hem gülümsetti hem de onları iki sene öncesine götürdü. İşte Bergüzar Korel’in Vatanım Sensin TBT’leri…