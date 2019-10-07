Bergüzar Korel’in ablası Zeynep Korel temizliğe gidiyor, para karşılığı köpek gezdiriyor

Oyuncu çift Tanju Korel ve Hülya Darcan’ın kızı Zeynep Korel, Amerika’da temizlikçilik yapıyor, para karşılığı köpek gezdiriyor. 2. Sayfa programına yeni yaşantısı hakkında açıklamada bulunan Zeynep Korel annesi ve kız kardeşine de önemli göndermelerde bulundu.

Babası Tanju Korel’in 2005 yılında hayatını kaybetmesinin ardından zor günler yaşayan ve annesi ile kızkardeşi Bergüzar Korel’in varlığına rağmen gösterişli hayatını geride bırakarak Amerika’ya giden Zeynep Korel adeta hayata sil baştan başladı. Yaşadığı binada temizlikçi arayan komşularının sohbetlerine kulak kabartan Zeynep Korel, 400 liraya temizliğe gitmeye başlayınca ve işini çok iyi yapınca kısa sürede yoğun bir tempoda çalışır olmuş. Önemli hastalık problemleri olduğunu ve üç ay doğru düzgün yürüyemediğini de söyleyen Korel seçtiği hayat tarzıyla ilgili olarak şu ifadeleri kullanıyor: “Ben tek tabanca çalışıyorum, ayaklarımda problem var. Üç ay doğru düzgün yürüyemedim ancak şimdilerde doktorun verdiği ve ayağıma taktığım çelik kılıflarla ayakta duruyorum. Özgürlüğümü satmıyorum, kimsenin boynuma tasma geçirmesine izin vermiyorum, ne aileme ne de bir erkeğe muhtaç olmadan yaşıyorum” geleceğe dair iki önemli hayali olduğunu söyleyen Zeynep Korel, köpek yuvası açacağını ve temizlik şirketini kuracağını söylüyor.

“ASIL AYIP SİZİ GÖRMEZLİKTEN GELEN AİLE FERTLERİNİZDİR”

Verdiği bu önemli kararla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Zeynep Korel hayatının babası Tanju Korel’in vefatının ardından değiştiğini şu sözlerle açıklıyor:

“Çalışmak hiç ayıp değil ayıp olan; sizin yanınızda olmayan, sizi görmezlikten gelen, vurdumduymaz davrananlardır ayıp bunlar… Bunu size yapan bazen aile fertlerinizdir, bazen arkadaşlarınızdır. Ben bunları aştım ve şimdiki halimle gurur duyuyorum. Evlatlarınızı ayırmayın, sakın ayırmayın çocuklukta onları ayırmadığınızı gösterin. İlerde onlar farklı yönlere gittiklerinde aralarındaki dengeyi kurun. Çocuğunuzun çirkin ördek yavrusu gibi hissetmesine neden olmayın. Sahip olduğunuz güç ve parayla aile fertlerinizi dövmeyin, para geçici… İnsanın empati yeteneği yoksa hiçbir şey bunun yerini doldurmuyor. Rahmetli babam hayatta olsaydı, çalışanın yanında olurdu ama o ‘Sen temizleme bir iş yeri açalım iki yardımcın olsun, onların başında dur’ derdi. Babamı çok erken kaybettim, hayatta olsaydı her şey çok farklı olurdu”

“BERGÜZAR’IN DOĞUMU SONRASI İŞLER DEĞİŞMİŞ!”

Henüz çok küçük bir yaşta kardeş sahibi olduğunu söyleyen Zeynep Korel, henüz yedi yaşındayken kardeşini kucağına aldığını ve adeta ona annelik yaptığını söyleyerek dikkat çekici ifadeler kullanıyor:

“Yedi yaşımda kucağıma küçük bir bebek aldım. Adeta küçük yaşta anne oldum, ergenliğimi fazla yaşamadım. Çok erken iş hayatına atıldım, hem okudum hem çalıştım. Babam bana ‘cam bebeğim’ derdi. Kimse bana büyürken aferin demedi. Anneler babalar evlatlarınıza yaptıkları iyi şeyler için alkış tutun, onlara her şeyi açıklayarak anlatın, şiddetten uzak durun. Problemlerinizi dışarıda halledin dost kalmaya çalışın. Bunların hepsini yaşamış olarak söylüyorum. Henüz 6-7 yaşındayken omuzlarıma böyle bir sorumluluk alınca hırçın biri oldum. Şimdilerde sakinleşmeye çalışıyorum ve rahmetli babamın dediği gibi yüreğimin götürdüğü yere gidiyorum.”