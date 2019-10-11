Bergüzar Korel’in ablasının bir kadınla evli olduğu iddia edildi

Oyuncu Bergüzar Korel’in yurt dışında yaşayan ve yönetici olan ablası Zeynep Korel, oturduğu sitede günlüğü 400 TL’ye evlere temizliğe, saatliği 70 TL’ye de köpek gezdirmeye başladı. Bu olayın kısa sürede gündem olmasıyla ilgili konuşan magazinci Cengiz Semercioğlu, Zeynep Korel’in bir kadınla evli olduğunu iddia etti.

“ZEYNEP KOREL, IVANA DİYE BİR KADINLA EVLİ”

Bugün yayınlanan programda Semercioğlu, Bergüzar Korel’in yıllardır ablası Zeynep Korel’e maddi destekte bulunduğunu söyledi. Semercioğlu, Zeynep Korel hakkında herkesi şaşırtan bir iddia ortaya attı. İddiaya göre, Zeynep Korel’in Ivana adında bir kadınla evli olduğunu belirtti.

“BERGÜZAR’I TEHDİT ETMİŞ”

Semercioğlu sözlerine şöyle devam etti: “Bergüzar gerçekten ablasına düzenli para gönderiyor. Birden ‘Ben burada temizlikçilik yapıyorum, köpek bakıyorum’ dramının yaratılmasının bir nedeni var. Bunun da nedeni bu para meselesi. Bergüzar para vermeyi kesiyor çünkü Zeynep hanımın orada bir ilişkisi var. Bergüzar da ‘Biz bu parayı elden gönderelim, banka üzerinden gönderirsek senin kız arkadaşın o paraları alıp kötü kullanabilir’ diye düşünüyor. Bunun üzerine Zeynep ‘Bak ben seni Türkiye’ye rezil edeceğim. Kocandan boşatacağım’ diye tehditler savuruyor. Bunun üzerine Bergüzar’ın yıllardır Amerika’da yaşayan ablasının birden gündeliğe gittiği ortaya çıkıyor” ifadelerini kullandı.

