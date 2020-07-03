Bergüzar Korel’in ikinci bebeği Han’ın ilk görüntüsü

Oyuncu Bergüzar Korel, güzel havanın tadını çıkartmak ve arkadaşlarıyla buluşmak için dışarıya çıktı. İkinci bebeği Han'ı da bir an olsun yanından ayırmayan Korel böylelikle onun yüzünü ilk kez göstermiş oldu.

2009 yılında Halit Ergenç ile nikah masasına oturan Bergüzar Korel, geçtiğimiz aylarda Han adını verdikleri ikinci çocuğunu dünyaya getirmişti. Yaşanan pandemiden çok korkan iki çocuk annesi, uzun aradan sonra Han bebek ile ilk kez görüntülendi.

Etiler’de bir mekanda oturan Halit Ergenç ve Bergüzar Korel çifti, arkadaşları ile bol bol vakit geçirdi. Kahve molasını Han bebeğin ağlaması ile bozan Bergüzar Korel, sık sık ayağa kalkarak oğlunu gezdirdi.