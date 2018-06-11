Bergüzar’ın Paris Hilton tepkisi: ‘Rezil olduk!’

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Defile sonrası öğrendiğimiz bilgiye göre, eşi Halit Ergenç ve oğlu Ali ile Antalya’da tatilde olan Korel, dün oyuncu Enis Arıkan ile birlikte, Paris Hilton ile fotoğraf çektirebilmek için Hilton’un kaldığı villaya gitti. Kapıdakilere fotoğraf çektirmek için geldiklerini söyleyen ünlü oyuncu yaklaşık 20 dakika boyunca kapıda bekledi. Bekleme sırasında çalışanlardan kendini tanıyanlar olunca da Enis Arıkan ile birlikte gülmeye başladılar ve “Rezil olduk Enis” diyerek espri yaptı. Korel ve Arıkan bir süre bekledikten sonra hedeflerine ulaştı ve Paris Hilton’la fotoğraf çektirdi. Enis Arıkan sosyal medya hesabından Bergüzar Korel’in çektiği o fotoğrafı paylaşmayı da ihmal etmedi: