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Bergüzar’ın Paris Hilton tepkisi: ‘Rezil olduk!’
Bergüzar’ın Paris Hilton tepkisi: ‘Rezil olduk!’
Antalya'da bu yıl 26'ncısı düzenlenen Dosso Dossi Fashion Show’da dün akşam Hilton otellerinin varisi Paris Hilton rüzgarı esti. Bu rüzgâra kapılanlardan bir de ünlü oyuncu Bergüzar Korel oldu.
Hale Ceylan BARLAS
Magazin 11 Haziran 2018 - 09:00

Defile sonrası öğrendiğimiz bilgiye göre, eşi Halit Ergenç ve oğlu Ali ile Antalya’da tatilde olan Korel, dün oyuncu Enis Arıkan ile birlikte, Paris Hilton ile fotoğraf çektirebilmek için Hilton’un kaldığı villaya gitti. Kapıdakilere fotoğraf çektirmek için geldiklerini söyleyen ünlü oyuncu yaklaşık 20 dakika boyunca kapıda bekledi. Bekleme sırasında çalışanlardan kendini tanıyanlar olunca da Enis Arıkan ile birlikte gülmeye başladılar ve “Rezil olduk Enis” diyerek espri yaptı. Korel ve Arıkan bir süre bekledikten sonra hedeflerine ulaştı ve Paris Hilton’la fotoğraf çektirdi. Enis Arıkan sosyal medya hesabından Bergüzar Korel’in çektiği o fotoğrafı paylaşmayı da ihmal etmedi:

enis-arikan-ic
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Son güncelleme: 11:11 - 11.06.2018
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