Bergüzar’ın yasağını Enis deldi… O özel geceden tek paylaşım!

Dün akşam yeni yaşına giren Bergüzar Korel, bu özel geceyi dostlarıyla bir araya geldiği bir parti ile kutladı.

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Kocası Halit Ergenç’le birlikte rol aldığı Vatanım Sensin adlı dizideki başarılı performansla geride bıraktığımız sezona damga vuran Bergüzar Korel, dizi biter bitmez saçlarını kısacık kestirmiş ve tatiline yeni imajıyla başlamıştı. Yaz boyunca kocasıyla ve oğluyla birlikte tatilin tadını çıkartan Bergüzar Korel, geride bıraktığımız akşam da yeni yaşını kutladı.

Dostlarını davet ettiği bir organizasyonla kurtlarını döken Korel bu özel gecenin paylaşılmasının önüne geçmek adına instgram yasağı koydu. Ancak geceye katılan isimlerden oyuncu Enis Arıkan geceden bir video paylaşmadan duramadı.

Gece için tercih ettiği kıyafeti içerisinde son derece güzel görünen Bergüzar Korel doğum gününe katılan herkese teşekkürlerini sundu.