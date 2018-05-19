Beril Kayar’dan şaşırtan açıklama: Tek eşlilik doğaya aykırı

‘Öğrenci Kafası: Soygun’ filmi ile beyazperdede boy gösteren Beril Kayar, "Tek eşli olmak insan doğasına aykırı. İki insanın uzun yıllar boyu beraber yaşayıp anlaşabilmesi hayal bile değil, ütopik" dedi.

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Posta Gazetesi’ne röportaj veren Beril Kayar, aşk kavramıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Kayar, “Aşk tanımınız ne” sorusuna şöyle cevap verdi:

“Sonsuz aşka ve tek eşliliğe inanmıyorum. İnsan, hayvan içgüdülerine sahip bir varlık. Tek eşli olmak insan doğasına aykırı. Hepimiz bunu biliyoruz. Ama bazen kendimizi baskılıyoruz ya da kulağa romantik gelen ‘sonsuz aşk' gibi kavramlara inanmak istiyoruz. Fakat şu açık: İki insanın uzun yıllar boyu beraber yaşayabilmesi ve anlaşabilmesi hayal bile değil. Ütopik, inandırıcı gelmiyor.”