Berk Bakioğlu kimdir? Berk Bakioğlu nereli ve kaç yaşında?

Berk Bakioğlu, 1999 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Sevdim Seni Bir Kere dizisi ile geçen Berk Bakioğlu hakkında merak edilenler haberimizde... Berk Bakioğlu nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanan Sevdim Seni Bir Kere dizisinde, Yağız karakterini canlandıran Berk Bakioğlu hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Berk Bakioğlu kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

BERK BAKİOĞLU KİMDİR?

Berk Bakioğlu, 1999 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Tiyatro eğitimi almıştır. İngilizce ve Lazca bilmektedir.

Şimdilerde, Yağmur Çokgenç, Oğuzhan Kayra Koç, Şifanur Gül, Gonca Yakut, Nevzat Can, Didem Aygün, Pervin Balcı, Sevgi Temel, Nur Yazar, Önder Atakanlı gibi oyuncuların yer aldığı ve Star TV’de yayınlanmakta olan Sevdim Seni Bir Kere dizisinde Yağız karakterine hayat veren Berk Bakioğlu, 1.88 metre boyunda ve 74 kilodur.

Berk Bakioğlu’nun rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Sevdim Seni Bir Kere (Yağız) (TV Dizisi)