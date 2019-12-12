Berk Oktay: Boşanalım deyince mahrem fotoğraflarımı paylaştı

Oyuncu Berk Oktay, mahrem görüntülerini yayınladığı iddiasıyla şikayetçi olduğu eşi Merve Oktay ile mahkemede karşı karşıya geldi. Merve Oktay, "Kamuoyunda kendisinin ve eşinin mahrem fotoğraflarını paylaşan bir kadın olarak anıldım. Benim de mahrem fotoğraflarım paylaşıldı. Davada mağdur sıfatıyla yer almam gerekirken sanık sıfatıyla yer alamam aklıma ve vicdanıma sığmıyor" dedi. Berk Oktay ise, "Suçu Merve hanımın işlediğinden kesinlikle eminim. Kariyerimi bitirmeye çalıştı. Umarım en ağır cezayı alır" dedi.

Oyuncu Berk Oktay, sosyal medyada uygunsuz fotoğraflarını yayınladığı iddiasıyla avukat eşi Merve Şarapçıoğlu Oktay’a boşanma davası açarak hakkında savcılığa da suç duyurusunda bulunmuştu. Merve Şarapçıoğlu hakkında “özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek” suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis istemiyle açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü.

İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi’nde yapılan duruşmaya şikayetçi Berk Oktay ile boşanma aşamasında olduğu eşi sanık Merve Şarapçıoğlu Oktay avukatlarıyla katıldı.

ÜNLÜLERİN HESAPLARI HACKLENMİŞTİ BİRİ DE BERK OKTAY’DI

Duruşmada savunma yapan sanık Merve Oktay, söz konusu fotoğrafların paylaşıldığı hesaplarda Berk Oktay'ın yanı sıra kendisinin de mahrem görüntülerinin yayınlandığını belirtti. Davada mağdur sıfatında yer alması gerekirken sanık olarak yer almasının akla ve vicdana asla sığmadığını dile getiren sanık Merve Oktay, “Hakkımda bu iddiaların ortaya atıldığı günden bu yana sosyal medya üzerinden çoktan yargılanmış, suçu ispatlanmış ve mahkum edilmişçesine anılmaktayım. Bu durum beni ve beni bugüne getiren ailemin üzerinde etkisi katlanılması zor bir raddeye ulaşmıştır. Siber suç çeteleri ünlülere ait sosyal medya hesaplarını ele geçirerek hesaplarını geri vermek üzere onlardan para istiyordu. Bunlardan bir tanesi de Berk Oktay'dır. Ben de eşime yönelik suç teşkil eden bu eylemlerin faillerinin bir an önce yakalanması için kolluk kuvvetleriyle irtibata geçtim. Soruşturma sürecinde kolluk kuvvetlerine yardımcı oldum” dedi.

“BENİM DE MAHREM FOTOĞRAFLARIM PAYLAŞILDI”

Söz konusu paylaşımın kendisi tarafından yapılmış olmasının akla ve mantığa aykırı olduğunu belirten sanık Merve Oktay, “Kamuoyunda sanki yalnız Berk Oktay'ın mahremiyeti ifşa edilmiş gibi yansıtılmış ise de, bu davaya konu hesaplar üzerinden benim de şahsıma ait mahrem niteliğindeki fotoğraflar paylaşılmıştır. Hakkımda daha önce duymadığım küfürler edilmiştir. Benim Berk'in mahrem fotoğraflarını paylaşmakta herhangi bir çıkarım yoktur. Kamuoyu önünde tanınmış olan oyuncu eşim ile nişanlılığım ve evliliğim döneminde dahi hiçbir zaman şöhret peşinde olmadım. Magazinden uzak durmuş bir insan olarak kendimi ve ailemi küçük düşürmem söz konusu olamaz. Üzerime atılı suçlamaları kabul etmiyorum” diye konuştu.

“BOŞANALIM DEDİKTEN SONRA…”

Merve Oktay'ın ifadesinin ardından savunma yapan oyuncu Berk Oktay ise, 2017 tarihinde Instagram hesabının çalındığını ve polisin çalışması ile bu şahısların yakalanıp, siber suçlardan ceza aldığını belirtti. 2017 tarihinin yaz ayı sonunda Merve Oktay'a boşanmak istediğini söylediğini belirten Berk Oktay, “Bunun devamında ortak bir düşman yaratılmak istendi. Kendi fotoğraflarını dahi yayınlamak üzere benim 19 yıllık emeğimin çöpe atılması göze alınarak böyle paylaşımlar yapıldı. Her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı gibi benim de başıma böyle bir olay geldi. Merve hanım bende dahi olmayan fotoğrafları paylaştı. 7 yıl önce silindiğini zannettiğim ancak hard diskte saklanan fotoğraflarımı paylaştı. Ben söz konusu fotoğrafları nedeniyle topluma rezil oldum. İşimden olma tehlikesiyle karşı karşıya kaldım. Suçu Merve hanımın işlediğinden kesinlikle eminim. Boşanmak istediğimi söylemem üzerine gözünü karartmış olması inanılmış şey değil. Kariyerimin bitmesini istedi. Ama olmadı. Umarım en ağır cezayı alır” dedi. Mahkeme, tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi. Duruşma çıkışı adliye önünde açıklama yapan Berk Oktay, “Bu olay benim namus davamdır. Adalete sonuna kadar güveniyorum. Her şeyden önce ilahi adalete güveniyorum” dedi. Mahkeme tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

“SADECE İŞİMLE GÜNDEME GELMEK İSTİYORUM”

Duruşmanın ardından adliye önünde açıklama yapan Berk Oktay, “Bu olay benim namus davamdır. Adalete sonuna kadar güveniyorum. Her şeyden önce ilahi adalete güveniyorum” dedi. Oktay, Paylaşılan fotoğrafların kendisinde olmadığını ifade eden Oktay, “Herhangi bir hesabım hacklenmedi. Bir insan bir insanın mahrem fotoğraflarını 7 yıl boyunca neden hard diskinde tutar. Bunu kamuoyunun vicdanına bırakıyorum. Sonuna kadar gideceğim ki kimse kimseye böyle bir şey yapamasın. Devletin polisinin yapmış olduğu ve savcının yazdığı rapora inanıyorum ben. Adalete sonuna kadar güveniyorum. Her şeyden önce ilahi adalete güveniyorum. Sadece işimle gündeme gelmek istiyorum” diye konuştu.