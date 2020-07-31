Berk Oktay: Rabbimin armağanı, sefa geldin gönlüme

Savaşçı dizisinde birlikte rol alan ve iki aşığı canlandıran Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy gerçek hayatta da sevgili olmaya karar verdi. Oktay yaşadığı aşkla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Yıldız Çağrı Atiksoy ile Berk Oktay’ın sürpriz aşkı ortak arkadaşları Merve Özbey’in doğum günü partisinde başladı.

Henüz aşklarının başında olan ikili mutluluklarını duyurmaya sosyal medya hesaplarıyla devam etti.

Yeni başlayan ilişkileriyle ilgili olarak “Duygularımızı birbirimizden saklama gereği de duymadık” şeklinde bir yorumda bulunan Atiksoy’un ardından Berk Oktay, sosyal medya hesabından bir selfielerini paylaştı ve altına da “Rabbimin armağanı, sefa geldin gönlüme” notunu düştü.