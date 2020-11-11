Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy da coronaya yakalandı
‘Savaşçı’ dizisinden ayrılmasının ardından ‘Yasak Elma’ dizisi ile anlaşan Berk Oktay ile oyuncu sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy’un testi pozitif çıktı.
Oyuncu çiftin tedavisi evlerinde yapıldı.
Oktay “Karantinamız iki güne bitiyor. Herkes çok dikkat etsin, virüs yaygınlaşıyor” dedi.
Öte yandan Berk Oktay, ‘Çağatay’ rolüyle yakında ‘Yasak Elma’ dizisinde kamera karşısına geçecek. Oktay’ın dizideki babasını Erdal Özyağcılar annesini ise Gülenay Kalkan canlandıracak.
‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’ dizisindeki ‘Berrin’ karakteriyle yıldızı parlayan Atiksoy da son olarak ‘Şampiyon’ dizisiyle ekranlarda boy göstermişti.