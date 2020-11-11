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Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy da coronaya yakalandı
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy da coronaya yakalandı
Geçen aylarda birlikteliklerini ilan eden oyuncu meslektaşlar Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy da corona virüsüne yakalandı.
Magazin 11 Kasım 2020 - 10:50

‘Savaşçı’ dizisinden ayrılmasının ardından ‘Yasak Elma’ dizisi ile anlaşan Berk Oktay ile oyuncu sevgilisi Yıldız Çağrı Atiksoy’un testi pozitif çıktı.

Oyuncu çiftin tedavisi evlerinde yapıldı.

Oktay “Karantinamız iki güne bitiyor. Herkes çok dikkat etsin, virüs yaygınlaşıyor” dedi.

Öte yandan Berk Oktay, ‘Çağatay’ rolüyle yakında ‘Yasak Elma’ dizisinde kamera karşısına geçecek. Oktay’ın dizideki babasını Erdal Özyağcılar annesini ise Gülenay Kalkan canlandıracak.

‘Öyle Bir Geçer Zaman Ki’ dizisindeki ‘Berrin’ karakteriyle yıldızı parlayan Atiksoy da son olarak ‘Şampiyon’ dizisiyle ekranlarda boy göstermişti.

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Son güncelleme: 10:56 - 11.11.2020