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Berk Oktay yine ifşa oldu! Uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı
Berk Oktay yine ifşa oldu! Uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı
Savaşçı isimli dizide oynayan oyuncu Berk Oktay'ın, sosyal medyada yine uygunsuz bir videosu yayınlandı. Tuvalette çekilen videosu paylaşılan oyuncu, kısa sürede sosyal medyada en çok aranan isim oldu.
Magazin 29 Haziran 2018 - 09:35

Geçtiğimiz Nisan ayında hackerler tarafından eşi Merve Şarapçıoğlu ve kendisinin  uygunsuz fotoğrafları yayınlanan oyuncu Berk Oktay’ın bu sefer de tuvalette çekilen videosu sosyal medyada paylaşıldı.  Oyuncunun hacklendiği dün akşam Twitter’da TT olmasının ardından ortaya çıktı.  Söz konusu videoda ünlü oyuncunun tuvaletini yaptıktan sonra uygunsuz görüntüleri yer alıyor. Habere konu olan video ve fotoğrafları yayın politikamız gereği yayınlayamıyoruz…
berkoktay

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