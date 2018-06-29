Berk Oktay yine ifşa oldu! Uygunsuz görüntüleri ortaya çıktı
Geçtiğimiz Nisan ayında hackerler tarafından eşi Merve Şarapçıoğlu ve kendisinin uygunsuz fotoğrafları yayınlanan oyuncu Berk Oktay’ın bu sefer de tuvalette çekilen videosu sosyal medyada paylaşıldı. Oyuncunun hacklendiği dün akşam Twitter’da TT olmasının ardından ortaya çıktı. Söz konusu videoda ünlü oyuncunun tuvaletini yaptıktan sonra uygunsuz görüntüleri yer alıyor. Habere konu olan video ve fotoğrafları yayın politikamız gereği yayınlayamıyoruz…