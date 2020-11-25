Berk Oktay’ın eski eşi Merve Şarapçıoğlu’nun 6 yıl hapsi istendi

Oyuncu Berk Oktay’ın boşanma aşamasında olduğu eşi Merve Şarapçıoğlu'na uygunsuz görüntülerini yayınladığı gerekçesiyle açtığı davanın görülmesine devam edildi. İstanbul 23. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya Berk Oktay katılmazken, Merve Şarapçıoğlu ve taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada olayla ilgili bir polis memuru tanık olarak dinlendi. Tanık, olayın yaşandığı süreçte sanık Şarapçıoğlu'nun kendisine sürekli IP tespit edilip edilemeyeceğini, yurt dışı kaynaklı hesapların tespit edilip edilemeyeceğini sorduğunu söyledi.

“YARDIMCI OLMAM İÇİN ISRAR ETTİ”

Tanık polis memuru ayrıca, “O dönemde birden fazla hesap açılmıştı. Akabinde Merve Hanım’ın kendi hesabı da çalındı. Merve Hanım’ın çalınan hesabında da paylaşımlar yapıldığını hatırlıyorum. Müstehcen bir paylaşım yapıldığında Instagram hesabı kapatıyordu. Bunun için Merve Hanım’ın bilgilerinin ve fotoğrafının Instagram’a gönderilmesi gerekiyordu. Merve Hanım’dan fotoğrafını istedim ancak o gün yalnız olduğunu fotoğrafını çekemeyeceğini söyledi. Durumu Berk Oktay’a da anlattım. Berk Bey yardımcı olmam konusunda ısrar etti. Bunun üzerine evlerine gittim. O esnada da paylaşımlar oldu. İlerleyen saatlerde hesap kapatıldı. Fotoğraf göndermemize gerek kalmadı. Daha sonra Merve Hanım hesabını kendisi kurtardı” dedi.

“BERK SORARSA ÇEKTİK DERSİN’ DEDİ”

Tanık, ifadesinin devamında hesabın daha sonradan kapatıldığını söyleyerek, “Kullanıma bir daha açılmadı diye biliyorum. Merve Hanım’a hesabın kapatıldığını söyledim. Bu esnada Berk Bey benim telefonumdan aradı. Merve Hanım bana sus işareti yaparak benim telefonumu alıp Berk Bey ile konuştu. Benim lavaboda olduğumu o nedenle telefonu kendisinin açtığını söyledi. Ama ben o sırada Merve Hanım’ın yanındaydım. Daha sonra Merve Hanım, ‘Berk sorarsa fotoğraf çektik dersin’ dedi” şeklinde konuştu.

“BEN SUÇ İŞLEMEDİM”

Merve Şarapçıoğlu da, “Katiyen ‘Berk Bey’e çektik deriz’ gibi bir şey demedim. Zaten kendisi de ‘gerek kalmadı’ dedi. Bu suçu kesinlikle işlemedim. Bu olayda mağdurken şu an sanık olarak yargılanmanın üzüntüsü içerisindeyim” dedi.

Duruşmada tanık olarak dinlenen bilirkişi Tuncay Beşikçi ise, “Rapor kapsamında sanığın telefonunu, IP adres bilgilerini ve internet kayıtlarını inceledim. Bana göre sanık en az 5 kişi olduğunu düşündüğüm hackerlar tarafından hacklenmiş” dedi.

6 YIL 3 AY HAPİS İSTEMİ

Duruşmada mütalaasını açıklayan savcı ,Merve Şarapçıoğlu’nun, Berk Oktay’ın özel hayatına ilişkin fotoğrafları bilgisi ve rızası dışında değişik zamanlarda birden fazla kez ifşa ederek ‘özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek’ suçunu zincirleme şekilde işlediğini belirtti. Şarapçıoğlu’nun 2 yıl 6 aydan 6 yıl 3 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Mahkeme, Şarapçıoğlu'nun son savunmasını hazırlaması için süre vererek duruşmayı erteledi. (İHA)