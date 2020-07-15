Berk Suyabatmaz’dan ilginç bekarlık paylaşımı

Bir dönem Burcu Esmersoy ile evli olan, kısa bir süre önce de Berrak Tüzünataç ile ilişkisini bitiren Berk Suyabatmaz, Instagram hesabından ilginç bir paylaşım yaptı. Yalnız olmanın yararlı başlıklı 10 maddelik bir görsel paylaşan Suyabatmaz, yalnız olmaktan mutluluk duyduğu mesajını verdi.

Burcu Esmersoy’un eski eşi Berk Suyabatmaz, geçen ay Berrak Tüzünataç ile olan 8 aylık ilişkisini de sonlandırmıştı. Şimdilerde Çeşme’de tatil yapan Suyabatmaz, sosyal medya hesabı üzerinden imalı bir paylaşımda bulundu.

Suyabatmaz, Instagram hesabının hikayeler bölümünden yaptığı paylaşımla görenlere, “Bekarlığın tadını çıkarıyor” sinyalleri verdi. “Yalnız vakit geçirmenin 10 yararı” başlığı altında bir görseli paylaşan Suyabatmaz, paylaşımına “Well said” (İyi dedi) notunu düşerek yalnız olma fikrini desteklediğini açıkça belli etti.

İşte Berk Suyabatmaz’ın o paylaşımı:

Yalnız vakit geçirmenin 10 yararı

1- Zihni temizler.

2- Yaratıcılığını geliştirir.

3- Hayattaki ihtimalleri keşfetmeni sağlar.

4- Önceliklerinizi sıfırlar.

5- İlişkilerinizi geliştirir.

6- Yavaşlamanızı sağlar.

7- Daha fazla odaklanırsınız.

8- Kendiniz olursunuz.

9- Özgüven kazanırsınız.

10- Daha çok özgürleşirsiniz.