Berk Yaygın kimdir? Berk Yaygın nereli ve kaç yaşında?

Berk Yaygın, 1983 doğumludur. Kameralar karşısına ilk kez Mükemmel Çift adlı dizi ile geçen Berk Yaygın hakkında merak edilenler haberimizde... Berk Yaygın nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar TRT 1 ekranlarında yayınlanan Şampiyon dizisinde Serhat karakterini canlandıran Berk Yaygın hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Berk Yaygın kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

BERK YAYGIN KİMDİR?

Berk Yaygın, 4 Mayıs 1983 yılında İstanbul’da dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatarı Tiyatro Bölümü mezunudur.

2010 yılında yayınlanan Mükemmel Çift dizisi ile ilk oyunculuk deneyimini yaşayan Berk Yaygın; Eve Düşen Yıldırım, Güllerin Savaşı, Seviyor Sevmiyor ve Bir Günah Gibi yapımlarda rol almıştır.

2019 Yapı Kredi Affife Tiyatro Ödüllerinde Teftişör Tiyatro oyununda Yardımcı Rolde Yılın En Başarılı Erkek Oyuncusu ödülünü alan Berk Yaygın, 2016 yılında Eymen Akbaykal ile hayatını birleştirmiştir.

Berk Yaygın şimdilerde, TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Şampiyon dizisinde Serhat karakterine hayat vermektedir. Berk Yaygın, 1.84 metre boyunda, 82 kilo ve Boğa burcudur.

Berk Yaygın’ın rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Şampiyon (Serhat) (TV Dizisi)

2017 – Dolunay (Tarık) (TV Dizisi)

2016 – Seviyor Sevmiyor (Cemal) (TV Dizisi)

2014 – Güllerin Savaşı (Yener)

2013 – Sürgün (Sotiri) (Sinema Filmi)

2012 – Eve Düşen Yıldırım (Mehmet) (TV Dizisi)

2011 – Yangın Var (Lemi) (Sinema Filmi)

2011 – Bir Günah Gibi (Necip) (TV Dizisi)

2010 – Mükemmel Çift (TV Dizisi)