Survivor yarışmacılarından elenenlerin yerine yeni isimler dahil oldu. Survivor 2020 Ünlüler takımına yedek yarışmacılardan Berkan Karabulut'un dahil olduğu Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Berkan Karabulut kimdir? Survivor Berkan Karabulut kaç yaşında, mesleği nedir? İşte yarışmacının biyografisi...

Tv’de izlenme rekorları kıran yarışma programı Survivor’da elenen ve diskalifiye olan yarışmacıların yerine yeni isimler dahil edildi. Survivor Ünlüler takımına Berkan Karabulut’un katıldığı açıklandı. Bu akşamki yeni bölümde ilk ödül oyununda da yer alan yeni yarışmacılardan Berkan Karabulut’un hayatı merak edilmeye başlandı. İşte Berkan Karabulut kimdir? ve Survivor Berkan Karabulut kaç yaşında, mesleği nedir? sorularının cevabı….

BERKAN KARABULUT’UN BİYOGRAFİSİ

Berkan Karabulut, Kişisel eğitimci ve plates hocasıdır. Aynı zamanda Fit 2 Move işletmesinin sahibi olan Berkan Karabulut, vücut geliştirme üzerine kendisini geliştirmektedir. 2011 yılında Bilecik Üniversitesinde okumaya başlayana Berkan Karabulut 2015 yılında mezun olmuştur.

Survivor 2018'e Marcus isimli yarışmacı erken veda etmek zorunda kalınca Survivor 2018'de artık Berkan Karabulut'lu dönem başladı. Berkan Karabulut aslında Survivor 2018 seçmelerinin tamamını geçmiş ancak Survivor 2018 as kadrosuna Acun Ilıcalı tarafından alınmamıştı. Yedekte olan Gönüllüler takımın yarışmacısı Berkan Karabulut uzun dönemdir Survivor 2018'de yarışacak gibi hazırlıklarına devam etmekteydi.

Yakışıklılığı ile dikkatleri çekecek olan Berkan Karabulut, Fit2Movetr isimli Antereman ve Pilates solonunda da hem yöneticisi hemde sahibidir. Berkan Karabulut bir çok ünlü ile spor salonunda beraber çalışma imkanı bulmuştur. Berkan Karabulut Sercan Badur ile de antrenman yapmıştır. Sahibi olduğu salon vasıtası ile ünlüler ile çalışma imkanı bulmuştur ve belki de Survivor 2018 vasıtası ile dizi sinema sektörüne girmeyi de planlamaktadır.