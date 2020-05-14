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Berkay gazetecileri gördü aklına maskesi geldi
Berkay gazetecileri gördü aklına maskesi geldi
Şarkıcı Berkay Şahin önceki gün Etiler'de bulunan bir beyaz eşya mağazasında görüntülendi.
Emre ÇEVİK
Magazin 14 Mayıs 2020 - 08:36

Terlikleri ile dikkat çeken Berkay Şahin yine maske takmamıştı. Gazetecileri fark edince aracına gidip maskesini alan Şahin, “Maskemi unutmuşum, mağazada aklıma geldi” dedi.

Ünlü şarkıcı, “Evi değiştiriyoruz, yine oturduğumuz villaya yakın bir yere taşıyacağız. Eşyaları da yeniliyorum, buzdolabı bakmaya geldim” diye konuştu. Berkay maskesiz dolaşmasına gelen eleştirilere ise, “Kimseyi takmıyorum. Benim iki tane çocuğum var, herkesten çok ben dikkat ediyorum” diyerek sitem etti.

Son güncelleme: 08:39 - 14.05.2020
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