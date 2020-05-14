Berkay gazetecileri gördü aklına maskesi geldi

Terlikleri ile dikkat çeken Berkay Şahin yine maske takmamıştı. Gazetecileri fark edince aracına gidip maskesini alan Şahin, “Maskemi unutmuşum, mağazada aklıma geldi” dedi.

Ünlü şarkıcı, “Evi değiştiriyoruz, yine oturduğumuz villaya yakın bir yere taşıyacağız. Eşyaları da yeniliyorum, buzdolabı bakmaya geldim” diye konuştu. Berkay maskesiz dolaşmasına gelen eleştirilere ise, “Kimseyi takmıyorum. Benim iki tane çocuğum var, herkesten çok ben dikkat ediyorum” diyerek sitem etti.