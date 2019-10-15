Berkay, hayranlarından rica etti

Türk pop müziğinin iddialı ismi Berkay, Taburcu, Lolita, Ömrümün Yarı Kalanı, Ele İnat, İzmirli, İnanırım, Gel Gel, Benim Hikayem, Yaz gibi sevilen şarkılarının yanı sıra sahne de söylemekten hoşlandığı şarkılardan oluşan repertuvarı ile 19 Ekim Cumartesi günü İstanbul Vadi Açıkhava Konser Alanı’nda tüm gelirini Mehmetçik Vakfı’na bağışlayacağı konseri ile binlerce müzikseveri coşturacak.

Berkay sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla tüm hayranlarına seslenerek “Konsere gelemeseniz bile bu konserin tüm geliri Mehmetçik Vakfı’na kalacak bir bilet alarak siz de katkıda bulunabilirsiniz” diye seslendi. Sanat, cemiyet ve iş dünyasının birçok ünlü ismi de Berkay’ın çağrısına bilet alarak cevap verdi.

BİLETLERDEN KOMİSYON ÜCRETİ ALMAYACAK

Berkay'ın 19 Ekim Cumartesi günü İstanbul Vadi Açıkhava'da gerçekleşecek konserinin biletleri satışta. Berkay, konserin tüm geliri Mehmetçik Vakfı'na kalacağı için bilet komisyon ücretini almayarak bağışta bulunacak.