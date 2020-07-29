Berkay Şahin altın kolyesiyle dikkat çekti

Berkay Şahin, önceki gün Nişantaşı’nda kendisini görüntüleyen basın mensuplarıyla sohbet etti. Son günlerde hakkında çıkan haberlerle ilgili konuşan Berkay’ın taktığı altın kolyenin değeri ise dudak uçuklattı.

SERVET DEĞERİNDE KOLYE

“Kolyeniz gerçek altın mı” sorusuna ‘Evet’ yanıtını veren Berkay Şahin kolyenin 37 bin euro yani yaklaşık olarak 301 bin TL olduğunu yardımcısı aracılığı ile açıkladı.

TARTIŞMA OLAYLARINA CEVAP VERDİ



Bir otelde ses çıkardıkları için Ali Sunal ile tartıştıkları haberleri sorulunca açıklama yapan Berkay “Öyle bir şey olmadı, Ali zaten gereken şeyi açıkladı, yanlış bir haber hatta bana senin olduğunu bilseydim 1 saat önceden gelir ben de size eşlik ederdim dedi’ dedi. Berkay Şahin’in yazlık bir otelde orkestrası ile şarkı söylerken ailesi ile uyumaya çalışan Ali Sunal’In gürültüden rahatsız olup Berkay ile tartıştığı haberleri gazetelerde yayınlanmıştı.

