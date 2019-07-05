Berkay Şahin: Heyecan giderek artıyor

İkinci çocuklarını kucaklarına almak için gün sayan Berkay Şahin ve eşi Özlem Ada Şahin çifti geride bıraktığımız gün kızları Arya ile birlikte İstinyePark'da objektiflere yansıdı.

Günün erken saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve Markalar Sokağı’nda araçlarını valeye teslim ettikten sonra alışveriş turuna çıkan Şahin ailesi, gazeteciler tarafından görüntülendi. Muhabirlerin fotoğraf isteklerini kırmayan ve objektiflere poz veren çift daha sonra muhabirler ile kısa süre sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

DOĞUMA GÜNLER KALDI

Kızları Arya’yı gezdirmeye geldiklerini söyleyen Berkay, “Çocuk eğlence merkezine geldik. Arya gezmek, oyun oynamak istedi” dedi. Doğuma 9 gün kaldığını söyleyen ünlü sanatçı, “Babalık çok farklı bir olay, dünyan değişiyor. İkinci kez baba olacağım heyecan giderek artıyor.” dedi. Eğlence merkezinde uzun süre doyasıya eğlenen Şahin ailesi daha sonra da uzun süre alışveriş yaptıktan sonra özel araçları ile alışveriş merkezinden ayrıldılar.