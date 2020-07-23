Berkay Şahin: Kadınlar bizlere Allah tarafından gönderilmiş hediyelerdir

Popçu Berkay, önceki gün eşi Özlem Ada Şahin ile hastane çıkışı objektiflere yansıdı. Çeşme tatili sonrası kızları Arya ve Zeynep Mira’yı hastaneye rutin kontrole getiren Berkay, basın mensupları ile ayak üstü sohbet etti. Geçtiğimiz günlerde verdiği Çeşme konserinde mekanı polis basmasının sebebinin yakın çevredeki diğer mekan sahiplerinin şikayeti sebebiyle iddiasına “Öyle bir şey olduğunu sanmam, memur beyler sosyal mesafeyi ve insanların birbirlerine çok yakın olduğu ihbarıyla gelmişler sanırım” dedi.

Kadınlar Allah’ın hediyeleridir

Berkay Şahin, Pınar Gültekin’in öldürülmesi üzerine de görüşlerini dile getirdi: “İki kız çocuğu babası olarak kadına yapılan en ufak şiddet, kabalık aklına ne geliyorsa hepsinin karşısındayım. Bence kadınlar bizlere Allah tarafından gönderilmiş hediyelerdir, meleklerdir. Onlara en güzel şekilde bakmakla yükümlüyüz. Benim iki tane kızım var. Dolayısıyla saçının teli yere düşse dünyayı yakarım. Allah herkese sabır versin. Bununlada ilgili ne yasa çıkacaksa bizim üzerimize ne düşüyorsa elimizden geleni yaparız.”

