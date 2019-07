Berkay Şahin: Pişman değilim, yine yaparım

Banka işlerini halleden çift, 16 Temmuz'da ikinci çocukları Zeynep'i kucaklarına alacaklarını söyledi. Çift, “Heyecanlıyız, özlem var özlem” diye konuştu. Geçtiğimiz hafta kızı Arya rahatsızlanınca milyonluk arabasıyla emniyet şeridine girerek kural ihlali yapan şarkıcıya, görüntüler hatırlatılınca, “Bir ebeveyn olarak o anki panikle yaptım, gene yapardım diyorum. Yaptığım hatanın doğruluğunu savunmuyorum. Hani kimse beni örnek alsın, yapsınlar demiyorum. İki tane belediye otobüsü, onbeş tane şahıs arabası herkes kullanıyor bunu. Sadece 2010 yılında tesadüfen önüme çıktı, 488 bin tane emniyet şeridi ihlali cezası olmuş. Yani dolayısıyla benim o an emniyet şeridini kullanmam gerekiyordu. O an eşim de ben de bir panik halindeydik, doğru mu tabi ki değil. Bir daha olsa yine yaparım. Yine söylüyorum, cezası neyse çekeriz. Benim o an Arya'ya ulaşmam lazım, eşimin ulaşması lazım. Diyorlar ki süt ve süt ürünleri çok önemli değil. Allah göstermesin kolu kabarmaz da yanağı kabarmaz da dil şişerse ne olacak, Allah kimsenin evladıyla alakalı herhangi bir panik yaşatmasın. Ben bunu gerekçe olarak söylemiyorum. Kimin ne söylediğini de kafama takmıyorum. Umursamıyorum da sallamıyorum da. Ben gerçekten pişman değilim, iyi ki yapmışım bir daha olsa yine yaparım” diye konuştu.