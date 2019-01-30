Berkay Şahin’in aylık geliri şaşırttı? Arda Turan ve Berkan Şahin ne kadar kazanıyor?

Berkay Şahin’in aylık geliri şaşırttı? Arda Turan ve Berkan Şahin ne kadar kazanıyor?

Yaşadıkları kavga sonrası davalık olan futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay Şahin, ilk kez hakim karşısına çıktı. Arda Turan aylık gelirinin 300 bin euro olduğunu dile getirirken, Berkay ise bin lira aylık geliri olduğunu açıkladı.

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya; müşteki-sanık olan Arda Turan ve Berkay Şahin ile davanın müştekisi, Berkay Şahin'in eşi Özlem Şahin, avukatlarıyla birlikte katıldı.

BERKAY ŞAHİN VE ARDA TURAN AYLIK NE KADAR KAZANIYOR?

Duruşmada kimlik tespiti yapılan Arda Turan, aylık gelirinin 300 bin euro olduğunu söyledi. Şarkıcı olduğunu belirten Berkay Şahin ise bin lira aylık geliri olduğunu ifade etti.

BERKAY ŞAHİN GELİRİNİN ASGARİ ÜCRETİN ALTINDA OLDUĞUNU İDDİA ETTİ!

Mahkemede aylık gelirinin bin lira olduğunu açıklayarak herkesi şaşırtan Berkay Şahin, asgari ücretin altında geliri olduğunu iddia etti. Şahin, mahkeme salonuna koruma ordusuyla geldi. Berkay Şahin’in konserlerden kazandığı paranın nereye gittiği ve çalışanlarının ücretini nasıl ödediği ise merak konusu oldu.