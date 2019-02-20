Berkay ve Ece Erken’den öpüşme iddialarına açıklama geldi

Bugün bazı medya organlarında Berkay ile Ece Erken'in katıldıkları bir organizasyonda yakınlaştığına ve öpüştüğüne yönelik haberler ortaya çıkmıştı. Çıkan bu haberlerin ardından iki taraftan da açıklama geldi.

Sunucu Ece Erken ve şarkıcı Berkay Şahin’in dün akşam katıldıkları doğum gününde sarmaş dolaş görüntüleri ortaya çıktı. Çıkan görüntülerden sonra açıklama yapan ikili çıkan haberleri kesin bir dille yalanladı.

“YASAL OLARAK GEREKENLERİ YAPACAĞIZ”

Instagram hesabının hikayesi kısmından açıklama yapan Ece Erken, “Lost Atom, Eylem İpek bu sitelere kasıtlı olarak çıkan ve dağılan arkadaşım Berkay ile ilgili çıkan haberleri şimdi gördüm. Yasal olarak gereken ne varsa yapacağımızı bildirmek isterim.” dedi.



“BUNUNLA DA BAŞA ÇIKARIZ”

Aynı şekilde Instagram hesabından açıklama yapan Berkay Şahin ise “Haklının acelesi yoktur. Kimin neler yaptığını farkındayız. Sıkıntı değil Allah’ın izni ile bunla da başa çıkarız! Finalde kazanan kim olacak Allah’ın izniyle göreceksiniz.” dedi.

“BUNUNLA DA BAŞA ÇIKARIZ”

Aynı şekilde Instagram hesabından açıklama yapan Berkay Şahin ise “Haklının acelesi yoktur. Kimin neler yaptığını farkındayız. Sıkıntı değil Allah’ın izni ile bunla da başa çıkarız! Finalde kazanan kim olacak Allah’ın izniyle göreceksiniz.” dedi.

“EN FAZLA KULAK KULAĞA KONUŞMUŞUZDUR”

Aynı zamanda konuyla alakalı eşi Özlem Ada Şahin ile video çeken Berkay, sözlerine şöyle devam etti: “Şimdi bir de Ece Erken olay çıktı. Bir salmıyorsunuz beni. Görüntü varsa çıkarın ortaya ya. En fazla kulak kulağa konuşmuşuzdur. Benim 20 yıllık arkadaşım ve konuşmam gereken konular vardı. Dün gece iyi ki gördüm konuştum, çok da iyi oldu. Biz iyiyiz ya bizi salmanız lazım. Biz işimizi güzümüz yapalım.

“BİZ İYİYİZ YA BİZİ SALMANIZ LAZIM”

Aynı zamanda konuyla alakalı eşi Özlem Ada Şahin ile video çeken Berkay, sözlerine şöyle devam etti: “Şimdi bir de Ece Erken olay çıktı. Bir salmıyorsunuz beni. Görüntü varsa çıkarın ortaya ya. En fazla kulak kulağa konuşmuşuzdur. Benim 20 yıllık arkadaşım ve konuşmam gereken konular vardı. Dün gece iyi ki gördüm konuştum, çok da iyi oldu. Biz iyiyiz ya bizi salmanız lazım. Biz işimizi güzümüz yapalım.