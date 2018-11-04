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Berkay’dan Arda Turan açıklaması! “Konuşmayacağım…”
Berkay’dan Arda Turan açıklaması! “Konuşmayacağım…”
Arda Turan tarafından darp edilen ve burnu kırılan Berkay, hukuki süreç devam ettiği müddetçe konuşmayacağını söyledi.
Emre ÇEVİK
Magazin 4 Kasım 2018 - 09:51

Geçen ay futbolcu Arda Turan’la yaşadığı kavgada burnu kırılan şarkıcı Berkay, yakın dostları Cansu Kurtçu ve Fettahcan çiftiyle Arnavutköy’deydi. “Bir arkadaşımız mekan açıyor. Mekanı görmeye geldik” diyen şarkıcı, mahkeme süreci hakkında ise “Hukuki süreç devam ettiği sürece bu konu hakkında konuşmayacağım” dedi.

MURAT’I DUYUNCA MORALİ BOZULDU

Sahnelere de geri döneceğini dile getiren Berkay, Murat Dalkılıç sorusu sorulunca da morali bir hayli bozuldu. “Kolay gelsin. Bir şey söyleyemeyeceğim” sözleriyle Dalkılıç’a olan tepkisini gözler önüne sermişti. Murat Dalkılıç, Arda Turan’ı hastaneye ziyarete gitmiş, Berkay’da sosyal medya hesabından Dalkılıç’ı silmişti.

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