Berkay’dan Arda Turan açıklaması: Pişman olacağım şeyler yaşayabilirdim

EPopçu Berkay, Okan Bayülgen’in ‘Nokta’ isimli programına konuk oldu. Berkay, programda futbolcu Arda Turan ile olan kavgası ile ilgili açıklamalar yaptı.

Yaşanılan olayda soğukkanlı davrandığını söyleyen Berkay şu ifadeleri kullandı: “Bu olay yaşandığında benim arkam dönüktü. Ben biriyle karşı karşıya bir olay yaşamadım. Kavga etmedim. Bunu mahkemede de söyledim. O an öfkelenseydim belki de çok daha pişman olacağım şeyler yaşayabilirdim.”

NE OLMUŞTU?

9 Ekim 2018’de İstanbul Emirgan’daki gece kulübü ‘Gizli Kalsın’da Berkay ile eşi Özlem Ada Şahin eğleniyordu. Yan masada ise Başakşehirli Arda Turan (31), Trabzonsporlu Burak Yılmaz ve bir grup oturuyordu. Berkay bir ara dışarıdayken Arda Turan, Özlem Ada Şahin’in yanına gidip ”Ne kadar güzelsin, bekar olsam seni kaçırmazdım” dedi. Özlem Ada Şahin, Arda Turan’a ”Ne diyorsun sen, kendine gel” dedi. Eşi, Berkay geldiğinde de her şeyi anlattı.

Özlem Ada Şahin, Arda Turan’a ”Ne diyorsun sen, kendine gel” dedi. Eşi, Berkay geldiğinde de her şeyi anlattı. Berkay, Arda’ya gidip ”Eşimi eve bırakıp döneceğim. Bir yere ayrılma, erkek erkeğe konuşalım” dedi. Arda, ”Hayırdır ne konuşacağız” dedi, sonra da Berkay’a kafa attı. Burnu kırılan Berkay hastaneye kaldırıldı.

Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. Berkay’ın burnunda 15 kırık olduğunu belirten Özlem Ada Şahin, gerekli hukusal işlemlerin başlatıldığını belirtti.

Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’in açıklamasının ardından Arda Turan’ın eşi Aslıhan Doğan Turan da “Oğlumu kucağıma almama çok az kala, yazılıp çizilen hiçbir şeyin ve hiçbir 3. şahsın bana ve aileme zarar verebilecek nitelikte olmadığını bilmenizi isterim” dedi.

Olayın ardından Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti ve soruşturma başlattı.

İkilinin davasının sonucunda cinsel taciz suçundan beraat eden Turan’a korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek, ruhsatsız silah bulundurmak kasten yaralama suçlarından 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezası verildi. Bu suçlardan mahkeme hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.