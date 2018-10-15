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Berkay’ın avukatı Arda Turan’ın tutuklanması için dilekçe verdi
Berkay’ın avukatı Arda Turan’ın tutuklanması için dilekçe verdi
Şarkıcı Berkay Şahin'in avukatı, Başakşehirli futbolcu Arda Turan hakkında 'tutuklama kararı' çıkarılması için savcılığa dilekçe verdi.
Ümit TÜRK
Magazin 15 Ekim 2018 - 14:33

Futbolcu Arda Turan’ın bir gece kulübünde şarkıcı Berkay’a kafa atarak burnunu kırması ve hastanede silah çekerek tehdit etmesi iddiasına ilişkin Berkay’ın avukatı savcılığa başvurarak Turan’ın tutuklanmasını talep etti. Avukat Ayşegül Mermer savcılığa sunduğu dilekçede, Arda Turan’ın, “Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak, silahlı tehdit, ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma ve sözlü taciz” suçlarını işlediği belirtilerek tutuklu yargılanması talep edildi.

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Son güncelleme: 14:59 - 15.10.2018

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