Berkay’ın avukatı Arda Turan’ın tutuklanması için dilekçe verdi
Futbolcu Arda Turan’ın bir gece kulübünde şarkıcı Berkay’a kafa atarak burnunu kırması ve hastanede silah çekerek tehdit etmesi iddiasına ilişkin Berkay’ın avukatı savcılığa başvurarak Turan’ın tutuklanmasını talep etti. Avukat Ayşegül Mermer savcılığa sunduğu dilekçede, Arda Turan’ın, “Genel güvenliği kasten tehlikeye sokmak, silahlı tehdit, ruhsatsız silah taşıma ve bulundurma ve sözlü taciz” suçlarını işlediği belirtilerek tutuklu yargılanması talep edildi.