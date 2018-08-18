Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’e aldığı cip kiralık çıktı

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Popçu Berkay, eşi Özlem Ada Şahin'e evlilik yıl dönümü hediyesi olarak 1 milyon 500 bin TL değerinde cip aldığını söylemişti. Ancak Instagram’da yayın yapan 2. Sayfa’nın haberine göre, Berkay’ın aldığı cip kiralık çıktı.

Söz konusu hesap 34 B** 77 plakalı 6*288*416*0609 motor numaralı Mercedes cipin halihazırda Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim’in damadı, galeri sahibi Volkan Bahçekapılı'ya ait olduğunu öne sürdü.

Özlem Ada Şahin ise söz konusu iddiayı yalanlayarak, “Görgüsüz gibi arabanın ruhsatını mı göstereceğiz? Çok isterseniz gram utanın diye onu da paylaşırım” dedi.