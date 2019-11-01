Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin’e Cadılar Bayramı linci

Berkay'ın eşi Özlem Ada Şahin, katıldığı bir Cadılar Bayramı etkinliğinde kızı Arya'ya ile çekildiği fotoğrafı paylaştı. Şahin sosyal medyadaki kullanıcıların bir kısmı tarafından adeta linç edildi.

Şarkıcı Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin, Cadılar Bayramı etkinliğine kızı Arya ile katıldı. Arya’nın kıyafetini de etkinliğe göre seçen Şahin, kızı ile etkinlikte çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

LİNÇ EDİLDİ!

Özlem Ada Şahin’in kızı ile olan bu pozu, sosyal medyadaki tahammülsüz olan insanların yeniden gün yüzüne çıkmasına neden oldu. Takipçileri, Özlem Ada Şahin’i adeta linç etmeye çalıştı. Şahin, “Çok dinlilik” gibi ağır ithamlara varan yorumları görünce dayanamadı.

“ÇOK DİNLİLİK DE ZOR”

Bir takipçisi Şahin gönderisine “Çok dinlilik de zor! Ne bileyim Muharrem ayında aşure yapıp Cadılar Bayramı’nda kostüm partisine katılmak da tuhaf hani” yorumunu yaptı. Özlem Ada Şahin, kendisine gelen anlamsız eleştirilere bir yorum yazarak cevap verdi:

“İstediğimi yaparım. Muharrem ayında aşuremi de yaparım, Ramazan’da orucumu da tutarım, yılbaşını da kutlarım. Saygı lütfen. Herkes kendinden sorumlu. Ayrıca Türkiye genelinde artık okullarda Halloween partileri yapılıyor sırf çocuklar eğlensin diye. Abartmayalım. Benim gözümde bunun din ile alakası yok alt tarafı sadece küçük bir eğlence o da Arya eğlensin diye.”