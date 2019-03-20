Berkay’ın eşi Özlem’den ikinci bebek açıklamaları

İkinci kızlarına altı aylık hamile olan Şahin, ayaküstü gazetecilerle konuştu. “Berkay şu an toplantıda. Sonrasında buluşup doktora gideceğiz. Süreç güzel gidiyor. Ben bu hamileliğimden bir şey anlamadım Arya yüzünden…” diyen Şahin kızlarının adının da Zeynep Mira olacağını söyledi. Öte yandan ikinci kez hamile olmasına rağmen fit görüntüsünü koruyan Şahin, bunun için büyük çaba sarfetmediğini belirtip; “Bebeğe yönelik besleniyorum. Karbonhidrat tüketmiyorum” dedi.