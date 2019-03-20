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Berkay’ın eşi Özlem’den ikinci bebek açıklamaları
Berkay’ın eşi Özlem’den ikinci bebek açıklamaları
Şarkıcı Berkay’ın eşi Özlem Ada Şahin, önceki gün Etiler’de alışveriş yaptı.
Emre ÇEVİK
Magazin 20 Mart 2019 - 08:19

İkinci kızlarına altı aylık hamile olan Şahin, ayaküstü gazetecilerle konuştu. “Berkay şu an toplantıda. Sonrasında buluşup doktora gideceğiz. Süreç güzel gidiyor. Ben bu hamileliğimden bir şey anlamadım Arya yüzünden…” diyen Şahin kızlarının adının da Zeynep Mira olacağını söyledi. Öte yandan ikinci kez hamile olmasına rağmen fit görüntüsünü koruyan Şahin, bunun için büyük çaba sarfetmediğini belirtip; “Bebeğe yönelik besleniyorum. Karbonhidrat tüketmiyorum” dedi.

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