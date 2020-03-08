Berkcan Güven, 1996 yılında İstanbul’da dünyaya geldi. Sosyal Medya'da yaptığı paylaşım ve videolarla dikkat çeken Berkcan Güven, milyonlarca kişiye ulaşabiliyor. Peki Berkcan Güven kimdir, kaç yaşında?

İlk olarak Vine platformunda çektiği videolarla tanınmaya başlayan Berkcan Güven, yakaladığı ünü Youtube’da sürdürüyor. Peki Berkcan Güven kimdir? Youtuber Berkcan Güven kaç yaşında?

BERKCAN GÜVEN KİMDİR?

1996 yılında İstanbul'da doğan Berkcan Güven, 30 Mayıs sabahı dünyaya gözlerini açtı.

Babası Burhan Güven, hem televizyonculuk hem de gazetecilik yapıyordu. Bizler babasını Veda filmindeki efsaneleşen rolüyle tanıdık. Filmde Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü canlandıran Burhan Güven, farklı televizyon kanallarında seslendirmenlik de yaptı.

İsmini BEGE olarak kısaltan Güven, Vine ile yakaladığı ünü YouTube'a taşıdı. 1 Kasım 2014'te açılan kanala aktif olarak video yükleniyor.

Berkcan Güven hem videolarının hem de Vine'larının çok büyük bir kısmında ailesini kullanıyor. Kardeşi Baran ve anneannesiyle çektiği videolardan pek çoğu sosyal medya efsaneleri arasına girdi. Şu anda Işık Üniversitesi'nde Grafik Tasarım okuyan Berkcan Güven, yaptığı iş ile doğrudan bağlantılı bir bilgi bölüm okuyor.