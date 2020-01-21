Berkcan’dan 50 bin liralık ‘Taksim Dayı’ iddiası

YouTuber Berkcan Güven, yapılan bir sokak röportajı sonrasında bir anda fenomen haline gelen 'Taksim Dayı' ile video çekmek istedi. Ancak Güven'in iddiasına göre 'Taksim Dayı'nın yeğenleri bunun için para talebinde bulundu.

Bir sokak röportajında verdiği cevaplarla bir anda fenomen haline gelen Muammer Topal, “Taksim Dayı” olarak hafızalara kazındı. Muammer Topal, bir muhabirin İngilizce olarak, “Taksim'e nasıl gidebilirim?” sorusuna verdiği ilginç cevapla fenomen oldu. 30 yıldır İstanbul Ümraniye'de yaşayan Muammer Topal'ın hayatında hiç Taksim'e gitmediği ortaya çıktı. Geçen günlerde bir TV kanalı, Muammer Topal'ı ilk kez Taksim'e götürdü ve ünlü gibi bir anda herkes etrafını sardı.

ÜNLÜ YOUTUBER’DAN ŞAŞILACAK İDDİA

YouTuber Berkcan Güven, video çekmek için ‘Taksim Dayı' olarak tanınan kişinin yeğenleriyle görüştüğünü iddia etti. Güven'in iddiasına göre, yeğenleri video çekimi için bir fiyat teklifinde bulundular. Güven, 40 bin TL ile 50 bin TL arasında para istediklerini söyledi.