Berke Üsdiken kimdir? Berke Üsdiken nereli ve kaç yaşında?

Berke Üsdiken, 1996 doğumludur. İlk oyunculuk deneyimini Güvercin dizisi ile gerçekleştiren Berke Üsdiken hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Berke Üsdiken nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan Güvercin dizisinde Müslüm karakterini canlandıran Berke Üsdiken hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Berke Üsdiken kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, oynadığı diziler ve filmler…

BERKE ÜSDİKEN KİMDİR?

Berke Üsdiken, 1996 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Üniversitesi Oyunculuk Bölümü'nde eğitimine devam etmektedir.

Şimdilerde, Star TV ekranlarında yayınlanmakta olan ve Mehmet Ali Nuroğlu, Almila Ada, Menderes Samancılar, Nursel Köse, Eslem Akar ve Toprak Sağlam gibi oyuncuların yer aldığı Güvercin dizisinde Müslüm karakterine hayat vermektedir.

Berke Üsdiken'in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Güvercin (Müslüm) (TV Dizisi)