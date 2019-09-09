Berke Üzrek kimdir? Berke Üzrek nereli ve kaç yaşında?

Şu sıralar Atv ekranlarında yayınlanan Kimse Bilmez dizisinde, Mert karakterini canlandıran Berke Üzrek hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz… Berke Üzrek kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, boyu, kilosu, oynadığı diziler ve filmler…

BERKE ÜZREK KİMDİR?

Berke Üzrek, 29 Eylül 1979 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelmiştir. 5 yaşında iken, Türkbank Çocuk Tiyatrosu ile oyunculuk hayatına adım atan Berke Üzrek, Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde tiyatro eğitimi almıştır. İlk oyunculuk deneyimini ise Gurbetçiler isimli dizi ile gerçekleştirmiştir.

Yeni Hayat, Beşi Bir Yerde, Sana Mecburum, Felek Ne Demek, Çocuğun Var Derdin Var, Ağa Kızı, Şöhret Okulu, Havalimanı, İyi Uçuşlar, Yalancı Romantik, Can, Bana Şans Dile, Filler ve Çimen, İçerde, Hırsız Var, Martılar ve İstanbul, Behzat Ç, Düşler, Umutlar ve Enkaz gibi projelerde rol alan Berke Üzrek, şimdilerde Atv ekranlarında yayınlanmakta olan Kimse Bilmez adlı dizide Mert karakterine hayat vermektedir.

Berke Üzrek’in rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kimse Bilmez (Mert) (TV Dizisi)

2018 – Aliya (Bakir İzetbegoviç) (TV Dizisi)

2018 – Sessiz Terapi (Berkin) (Sinema Filmi)

2018 – Payitaht Abdülhamid 3. Sezon (İşkodralı Celaleddin Paşa) (TV Dizisi)

2017 – Göçebe (Baras) (Sinema Filmi)

2017 – Enkaz (Barış) (Sinema Filmi)

2017 – Vatanım Sensin 2. Sezon (Şahin) (TV Dizisi)

2016 – Organik Aşk Hikayeleri (sinema Filmi)

2014 – Düşler ve Umutlar (Emre) (TV Dizisi)

2013 – Kızım İçin (Erkan) (Sinema Filmi)

2012 – Saba (Ahmet) (Sinema Filmi)

2011 – Behzat Ç.: Seni Kalbime Gömdüm (Cevdet) (Sinema Filmi)

2010 – Çıkış Noktası (Vedat) (Sinema Filmi)

2010 – Marmara (Balıkçı) (Kısa Film)

2010 – Küçük Günahlar (Melik) (Sinema Filmi)

2010-2012 – Behzat Ç. Bir Ankara Polisiyesi (Cevdet) (TV Dizisi)

2009 – Kurban (TV Filmi)

2008-2009 – Yalancı Romantik (Serkan) (TV Dizisi)

2008 – Havalimanı/İyi Uçuşlar (Polis Caner) (TV Dizisi)

2008 – Hastasıyız (TV Filmi)

2007 – Şöhret Okulu (TV Dizisi)

2007 – Sana Mecburum (Emre) (TV Dizisi)

2007 – Havva Durumu (Aykut) (TV Dizisi)

2006 – Felek Ne Demek) (Yunus) (TV Dizisi)

2006 – Can (Hakan) (TV Filmi)

2004 – Çocuğun Var Derdin Var (Murat) (TV Dizisi)

2004 -Tam Pansiyon (Pars) (TV Dizisi)

2004 – Hırsız Var! (Berke) (Sinema Filmi)

2004 – Ağa Kızı (Mert) (TV Dizisi)

2003 – Estağfurullah Yokuşu (Zeynel) (TV Dizisi)

2002 – İçerideki (Emir-Can) (Sinema Filmi)

2001 – Yeni Hayat (Oğuz) (TV Dizisi)

2001 – Bana Şans Dile (Türker) (Sinema Filmi)

2000 – Martılar ve İstanbul (TV Filmi)

2000 – Filler ve Çimen (Devrim) (Sinema Filmi)

1997 – Beşi Bir Yerde (TV Dizisi)

1996 – Gurbetçiler (Oğuz) (TV Dizisi)

1993 – Şişeler (Küçük Oyuncu) (TV Dizisi)