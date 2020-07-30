Berksan: ‘Hayvan hakları ve kadına karşı şiddeti önleme yasası da çıkmalı’

Berksan: ‘Hayvan hakları ve kadına karşı şiddeti önleme yasası da çıkmalı’

Sosyal medya yasasının çıkmasını olumlu gören Berksan, "Aynı şekilde hayvan hakları ve kadına şiddet yasalarının da çıkmasını çok istiyorum" dedi.

Popçu Berksan, önceki gün Florya’da bir AVM’de görüntülendi. Yalnız başına geldiği AVM’de mağazaları dolaşıp bayram alışverişi yapan ve arkadaşlarının çocukları içinde oyuncak mağazasından hediye alan Berksan’ın sosyal mesafe kurallarına uyduğu görüldü.

‘KENDİMDEN ÇOK ANNEMİ DÜŞÜNÜYORUM’

Tüm kurallara uyduğunu ve şimdilerde annesiyle birlikte oturduğunu söyleyen Berksan, “Ben kendimden çok annemi düşünüyorum. O yüzden dışarıda olduğum sürelerde mesafemi koruyorum. Eve gider gitmez de, eşyalarımı hemen yıkamaya atıyorum” diye konuştu.

HAYVAN HAKLARI VE KADINA ŞİDDET YASASI VURGUSU



Ağustos ayının ilk haftasında yeni şarkısını çıkacağını söyleyen Berksan, gündemdeki konular ile ilgili de şöyle dedi:

“Sosyal medya yasası nasıl hızlı şekilde çıktıysa, kadına şiddet ve hayvan hakları yasası da bir an önce çıkmalı. Sosyal medya yasasına çıkmasına sevindim ama aynı şekilde hayvan hakları ve kadına şiddet yasalarının da çıkmasını çok istiyorum.”