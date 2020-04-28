Berksan kimdir? Berksan nereli ve kaç yaşında?

Tıpış Tıpış adlı şarkısıyla 2005 yılında POPSAV tarafından yılın şarkısı ödülünü alan Berksan hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Berksan kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, dizileri, filmleri ve albümleri…

BERKSAN KİMDİR?

Berksan Özer, ya da bilinen adıyla Berksan, 30 Mayıs 1979 tarihinde Ankara'da dünyaya gelmiştir. Babasının müziğe olan ilgisini keşfetmesiyle Ankara Radyo Evi’nin açtığı bir sınavla Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu’na giren Berksan, beş yıl çocuk korosunda çalışmalarını sürdürdü. Solo olarak ilk sahne deneyimini ise Ankara’da Cabere adlı kulüpte yaşadı.

2003 yılı Eylül ayında ilk albümü olan Çilek'i piyasaya çıkardı. Albümünün müzik kanallarında ve radyolarda en çok istek alan şarkıları “Çilek” ve “Unutamam” oldu.

İkinci stüdyo albümü Kalbime Dönüyorum 12 Mayıs 2005’te müzikseverlerle buluştu. Albümde “Tıpış Tıpış”, “Delirdin Mi? Şaşırdın Mı?”, “Aşka Mahkum” adlı şarkılar büyük beğeni topladı. Tıpış Tıpış şarkısı 2005 yılında POPSAV tarafından yılın şarkısı ödülünü aldı.

Berksan; 3. albümü Bay Bay'ı 19 Haziran 2007 tarihinde yayımlandı. 9 Şubat 2009'da da Zaaf adlı albümünü çıkarttı. Turaç Berkay Özer isminde bir kardeşi bulunan Berkay'ın aranjörlüğünü de kardeşi yapmaktadır.

Stüdyo albümleri:

Çilek – Eylül 2003

Kalbime Dönüyorum – Mayıs 2005

Bay Bay – Haziran 2007

Zaaf – Şubat 2009

Su – Mayıs 2011

6 – Haziran 2016

EP'leri:

Oh Oh – Ekim 2013

Haberi Var mı? (feat. Hande Yener) – Eylül 2014

Single'ları:

Öpüşelim mi? – Mayıs 2006

Onlar Bilmez – Mart 2015

İyi Ki Doğdun İyi Ki Varsın – Nisan 2015

Ben – Şubat 2018

Yok Öyle Dünyam – Temmuz 2018

Sakin – Ocak 2019

Yeni Biri (feat. Turaç Berkay) – Mayıs 2019

Remiks albümü:

Beni Seviyor (2010)

Filmleri:

Çılgın Dersane Kampta (Berksan) – 2008

Üç Tatlı Cadı – 2008

Servet Avcısı – 2008