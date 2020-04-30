Berlin Kaplanı konusu ne? Berlin Kaplanı filmi nerede çekildi, oyuncuları kim?

Berlin Kaplanı konusu ne? Berlin Kaplanı filmi nerede çekildi, oyuncuları kim?

Ata Demirer’in sırtladığı Berlin Kaplanı filmi bu akşam ekranlarda olacak. BKM yapımcılığında yapılan Berlin Kaplanı filminin konusu merak ediliyor. Peki, Berlin Kaplanı filminin konusu ne? Berlin Kaplan filmi nerede çekildi, oyuncuları kim? İşte detaylar…

Yönetmenliğini Eyvah Eyvah serisinde tanınan Hakan Algül'ün yaptığını Berlin Kaplanı bu akşam seyirci ile buluşuyor. Kahkaha dolu Berlin Kaplanı hakkında her şey haberimizde…

BERLİN KAPLANI KONUSU

Ayhan Kaplan (Ata Demirer) Almanya’nın Berlin kentinde yaşamını iri yarı bedeninin avantajını kullanarak boksörlük ve bodyguardlık yaparak sürdüren bir Türk’tür. Fakat antrenörü Cemal (Tarık Ünlüoğlu) ve boksör Ayhan için artık işler eskiden olduğu gibi tıkırında değildir. Onları içine düştükleri dar boğazdan kurtaracak bir mucize gereklidir. Zira taze boksörler Ayhan karşısında gitgide güç kazanmakta, Ayhan ise piyasada gözden düşmektedir. İkiliyi içine düştükleri dar boğazdan kurtarmak için ancak bir mucize gereklidir.

BERLİN KAPLANI NEREDE ÇEKİLDİ?

Berlin Kaplanı’ndaki rafting sahneleri Antalya, Köprülü Kanyon’da çekildi. Filmin büyük bir bölümü Antalya’da çekilmiştir.

OYUNCULARI KİMLER?

Ata Demirer

Tarık Ünlüoğlu

Necati Bilgiç

Mert Aran

Nihal Yalçın

Cengiz Bozkurt

Özlem Türkad

Cemil Özbayer

Orhan Güner.