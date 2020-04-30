Berlin Kaplanı konusu ne? Berlin Kaplanı filmi nerede çekildi, oyuncuları kim?

Yönetmenliğini Eyvah Eyvah serisinde tanınan Hakan Algül'ün yaptığını Berlin Kaplanı bu akşam seyirci ile buluşuyor. Kahkaha dolu Berlin Kaplanı hakkında her şey haberimizde…
BERLİN KAPLANI KONUSU
Ayhan Kaplan (Ata Demirer) Almanya’nın Berlin kentinde yaşamını iri yarı bedeninin avantajını kullanarak boksörlük ve bodyguardlık yaparak sürdüren bir Türk’tür. Fakat antrenörü Cemal (Tarık Ünlüoğlu) ve boksör Ayhan için artık işler eskiden olduğu gibi tıkırında değildir. Onları içine düştükleri dar boğazdan kurtaracak bir mucize gereklidir. Zira taze boksörler Ayhan karşısında gitgide güç kazanmakta, Ayhan ise piyasada gözden düşmektedir. İkiliyi içine düştükleri dar boğazdan kurtarmak için ancak bir mucize gereklidir.
BERLİN KAPLANI NEREDE ÇEKİLDİ?
Berlin Kaplanı’ndaki rafting sahneleri Antalya, Köprülü Kanyon’da çekildi. Filmin büyük bir bölümü Antalya’da çekilmiştir.
OYUNCULARI KİMLER?
Ata Demirer
Tarık Ünlüoğlu
Necati Bilgiç
Mert Aran
Nihal Yalçın
Cengiz Bozkurt
Özlem Türkad
Cemil Özbayer
Orhan Güner.