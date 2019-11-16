Berlin Kaplanı nerede çekildi? Berlin Kaplanı oyuncuları kimler, konusu ne?

Berlin Kaplanı filmi sinemanın ardından bu akşam televizyonda yayınlanacak. Ata Demirer’in konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgi çeken filmi Berlin Kaplanı 2012 yılında vizyona girdi. Peki Berlin Kaplanı nerede çekildi? İşte konusu ve oyuncuları…
BERLİN KAPLANI NEREDE ÇEKİLDİ?
Berlin Kaplanı'ndaki rafting sahneleri Antalya, Köprülü Kanyon'da çekildi. Filmin büyük bir bölümü Antalya'da çekilmiştir.
KONUSU
Ayhan Kaplan (Ata Demirer) Almanya'nın Berlin kentinde yaşamını iri yarı bedeninin avantajını kullanarak boksörlük ve bodyguardlık yaparak sürdüren bir Türk'tür. Fakat antrenörü Cemal (Tarık Ünlüoğlu) ve boksör Ayhan için artık işler eskiden olduğu gibi tıkırında değildir. Onları içine düştükleri dar boğazdan kurtaracak bir mucize gereklidir. Zira taze boksörler Ayhan karşısında gitgide güç kazanmakta, Ayhan ise piyasada gözden düşmektedir. İkiliyi içine düştükleri dar boğazdan kurtarmak için ancak bir mucize gereklidir.
OYUNCULARI KİMLER?
Ata Demirer
Tarık Ünlüoğlu
Necati Bilgiç
Mert Aran
Nihal Yalçın
Cengiz Bozkurt
Özlem Türkad
Cemil Özbayer
Orhan Güner.