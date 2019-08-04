Berlin Kaplanı nerede çekildi, oyuncuları kimler, konusu ne?

Berlin Kaplanı filmi sinemanın ardından bu akşam televizyonda yayınlanacak. Ata Demirer'in konusu ve oyuncu kadrosu ile ilgi çeken filmi Berlin Kaplanı 2012 yılında vizyona girdi. Peki Berlin Kaplanı nerede çekildi? İşte konusu ve oyuncuları...

Yapımcılığını BKM’nin üstlendiği, yönetmenliğini ise Eyvah Eyvah serisini de çeken Hakan Algül yaptığı sinema filmi Berlin Kaplanı televizyonda izleyici ile buluşuyor. İşte Berlin Kaplanı’nın merak edilen oyuncuları, konusu ve çekildiği mekan…

BERLİN KAPLANI NEREDE ÇEKİLDİ?

Berlin Kaplanı’ndaki rafting sahneleri Antalya, Köprülü Kanyon’da çekildi. Filmin büyük bir bölümü Antalya’da çekilmiştir.

KONUSU

Ayhan Kaplan (Ata Demirer) Almanya’nın Berlin kentinde yaşamını iri yarı bedeninin avantajını kullanarak boksörlük ve bodyguardlık yaparak sürdüren bir Türk’tür. Fakat antrenörü Cemal (Tarık Ünlüoğlu) ve boksör Ayhan için artık işler eskiden olduğu gibi tıkırında değildir. Onları içine düştükleri dar boğazdan kurtaracak bir mucize gereklidir. Zira taze boksörler Ayhan karşısında gitgide güç kazanmakta, Ayhan ise piyasada gözden düşmektedir. İkiliyi içine düştükleri dar boğazdan kurtarmak için ancak bir mucize gereklidir.

OYUNCULARI KİMLER?

Ata Demirer

Tarık Ünlüoğlu

Necati Bilgiç

Mert Aran

Nihal Yalçın

Cengiz Bozkurt

Özlem Türkad

Cemil Özbayer

Orhan Güner.