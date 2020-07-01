Berna Laçin: 10 gün tuvaletin yolunu bulamadım

Oyuncu Berna Laçin, yaşadığı rahatsızlık sürecini ve bu süreçte yaşadığı sıkıntıları sosyal medya hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı.

Karantina günlerini evinde geçiren ve yaptığı paylaşımlarla takipçileriyle etkileşim halinde kalan Berna Laçin, sosyal medya hesabından yaşadığı rahatsızlıkla ilgili bilgi verdi.

Annesinin de yaşadığı ‘Menier’ adlı hastalığın kendisine miras kaldığını söyleyen Laçin, zor günlerini şu satırlarla anlattı:

*15 gün önce çamaşır makinesinin sıkma programına uyandığımı sandım. Bir 10 gün tuvaletin bile yolunu bulamadım . Annemi yıllardır telef eden “Menier” miras bana geçmiş.

*Allah hiçbirinize vermesin, uzun hikaye, kısaca vertigo ya da kristal karışması değil, 1000 misli kuvvette ve kalıcı-kronik olanı… “Kulak tansiyonu” ya da “kulak migreni” de diyorlar.

*Çınlama,basınç, gürültü de cabası… Hah ilaç,diyet vs ama en çok strese bulaşmayacak mışım, yahu dünyanın en huzurlu insanıyımdır ama stres bana bulaşıyor epeydir malum…

*Hayallerde Corona'sız bir Dünya'da gezmek, bu ara bizim Ege'nin tuzlu suyuna dalmak vardı, kısmete düşen yemeğin tuzunu kesmek oldu. Diyeceklerim bu kadar…