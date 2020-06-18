Berna Laçin: Bunu söyleyince muhalif deniyor

Corona virüsü salgınından korunmak adına alınan önlemler sürekli olarak halka anlatılıyor olsa da büyük bir kesim bu tedbirlere uymamakta ısrar ediyor. Durum böyle olunca da 20 Haziran’da gerçekleşecek olan Liselere Giriş Sınavı’yla ilgili bir karar alındı ve sınav günü için sokağa çıkma kısıtlaması getirildi. Sınava bir gün kala açıklanan bu kısıtlama haberi sınava girecek olan öğrencileri ve ailelerini bir nebze olsun rahatlatsa da konuya emekçiler gözüyle bakmaya çalışan Berna Laçin dikkat çekici bir paylaşımda bulundu.

Henüz, getirilen kısıtlamanın içeriğinin tüm günü kapsayıp kapsamayacağı belirsizliğini korurken Laçin, kısıtlamanın tüm günü kapsayacağı fikri üzerinden şu paylaşımda bulundu:

“Sınavlar süresince sokağa çıkma yasağı elbette doğru karar ama! Günlerden olmuş perşembe, bu önceden ilan edilse, kafeler vs ona göre malzemesini az alsa, kendini ayarlasa, daha iyi olmaz mı! Şimdi bunu söyleyince “muhalif” deniyor! Emekten, insandan yana olmak gönül borcu”