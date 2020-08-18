Berna Laçin: Corona vardı, 49’u saymam
Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve yaptığı paylaşımlar ile zaman zaman gündeme gelen Berna Laçin, bu defa bir doğum günü paylaşımı ile takipçilerinin karşısına çıktı.
20 Ağustos’ta 50 yaşına girecek olan Laçin, Instagram hesabından pandemi sürecinde yeni bir yaşa girenlere çağrıda bulundu ve ortaya şu esprili satırlar çıktı:
“Direniyorum arkadaş… Hiç ısrar etmeyin ben corona yüzünden uzaktan aldım 49'u saymam. Pandemi dönemi yaş alan arkadaşlar da başvursun, iadeleri yapılacaktır. Ne zaman biter pandemi o zaman bakarız duruma, yoksa 20 Ağustos'a ne kaldı şurada… Sayım suyum yok”