Berna Laçin deprem sonrası milyonların aklına takılan soruları sordu

Oyuncu ve sunucu Berna Laçin, twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda İstanbul depremi sonrasında adeta milyonların sesi oldu.

Yaklaşık üç gündür ardı ardına yaşanan depremler sonrasında günlük yaşantısını büyük bir korku içerisinde sürdüren İstanbullular akıllarına takılan sorulara yanıt arıyor. Uzman isimlerin yaptıkları açıklamalarla kafası daha da karışan isimlerden biri de oyuncu Berna Laçin oldu.

‘NASIL TEMKİNLİ OLALIM?’

Laçin, twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımlarda deprem ve sonrasında yaşanan sürece dair paylaşımlarda bulundu. Berna Laçin’in sosyal medya hesabından paylaştığı pek çok satır adeta milyonların sesi olmasını sağladı. İşte Laçin’in o paylaşımları:



